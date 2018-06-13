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أخبار البلد

الخشت:أساتذة جامعة القاهرة حصلوا على 13 جائزة منها 5 تقديرية

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 02:40 م
الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
مجدى ابراهيم و مى شاهين
قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن علماء الجامعة وباحثيها حصلوا على 13 جائزة من جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية والتفوق والرواد والمرأة، وذلك من إجمالي 57 جائزة من جوائز الدولة بنسبة 22.8%، من بينها 5 جوائز تقديرية من 10، و3 جوائز تشجيعية، وجائزة للتفوق، وجائزتين من جوائز الرواد، وجائزتين لباحثات الجامعة من جوائز المرأة.

وأضاف الخشت، أن جامعة القاهرة تدقق في اختيار مرشحيها لجوائز الدولة الذين يخضعون لمعايير صارمة فى الاختيار وتدفع بعض باحثيها للتقدم للجوائز بعد دراسة تاريخهم العلمي حتي لو لم يتقدموا من تلقاء أنفسهم، موضحًا أن مجلس الجوائز بالجامعة يضع تلك المعايير في الترشيحات المختلفة لجوائز الدولة.

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