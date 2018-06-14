لم يبق منه سوى 40 فقط.. حيوان مهدد بالانقراض على القائمة الحمراء

حذر خبراء البيئة من أن حيوان "الأوس" الذي يعيش في البلقان مهدد بالانقراض بسبب إزالة الغابات والصيد الجائر، وأوضح الكسندر- تراجس، رئيس برنامج حماية والمحافظة على البيئة الطبيعية فى ألبانيا، أنه لم يبقَ منه سوى 40 حيوانا مما جعل الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة يضعه على القائمة الحمراء ومهدد بالانقراض.





وأشار رئيس البرنامج إلى أن حيوان الأوس يعيش فى جبال دى مونيللا فى شمال شرق البانيا وانه قد استطاع ان يرصد عن طريق الكاميرات التى وضعها على قمم الجبل وجود اثنين أو ثلاثة منتشرة فى جبال كوزوفو دون تحديد هل هي مهاجرة من البانيا أما أنها نوع من التكاثر الجديد مما يعطى الأمل فى ظهور صغار .





ومنذ 2006 وتبذل كل من البانيا وماسيدوان وكوسوفو ومونتنيجرو قصارى جهدها للحفاظ على هذا الحيوان الذى يهدده إزالة الغابات والصيد غير الشرعى ، خاصة وأنه من الصعب رؤية هذا الحيوان الذى يخرج ليلا للتغذية علي الأرانب وأرانب السباق والسنجاب ، نما ينام طوال اليوم مختفيا فى مزرعة المافروفو فى غرب جبال مونيلا فى البانيا.



