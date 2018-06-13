إصدار عالمي للاستعلامات بـ5 لغات لتوزيعه مجانا على جمهور المونديال

قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إن نهائيات كأس العالم فى روسيا حدث رياضى كبير وفى الوقت نفسه لقاء وتواصل حضارى وثقافى بين شعوب العالم ومناسبة سياحية واعلامية دولية كبرى لابد من الاستفادة منها فى التعريف بمصر لكل الجماهير المشاركة فى هذا اللقاء العالمى والترويج للسياحة لمصر وتعزيز الصورة الذهنية الايجابية عنها لدى هذه الجماهير التى تمثل معظم شعوب وثقافات العالم.



وأضاف رشوان: أصدرت الهيئة عددا خاصا بالألوان والطباعة الفاخرة من دوريتها «رسالة القاهرة» باللغات العربية والانجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية لتوزيعها مجانا على جمهور مباريات كاس العالم لكرة القدم فى روسيا.



من هذا المنطلق جاء هذا الإصدار الخاص بخمس لغات والذى تمت طباعة اعداد كبيرة منه فى القاهرة وآلاف اخرى من النسخ الورقية والالكترونية تمت طباعتها فى روسيا وبدا توزيعها وعرضها على الشاشات الاعلامية فى المدن التى يتواجد فيها المنتخب المصرى.



وأضاف رشوان ان الشعب الروسي استقبل النسخ الصادرة باللغة الروسية باهتمام حيث يبدأ غلاف المجلة بصورة لمنتخب مصر وخلفه الاهرامات أبرز معالم مصر السياحية والاثرية ..وفى الداخل تتضمن المجلة قسمين الاول منهما عن الرياضة المصرية يسجل تاريخ وانجازات كرة القدم فى مصر عالميا وقاريا للمنتخب والاندية ورسوم تعريفية بكل حصاد مصر الرياضى فى مختلف الألعاب خاصة فى الدورات الاوليمبية كما يتضمن ملفا خاصا عن اللاعب محمد صلاح تحت عنوان: قصة طموح ..ثم تعريفا وافيا بالبيانات والصور عن كل لاعب فى منتخب مصر وكذلك أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب ..واخيرا يشمل هذا القسم تقريرا مدعوما بالرسوم وصور النقوش عن الرياضة عند قدماء المصريين الذين مارسوا مختلف الألعاب الرياضية بما فى ذلك لعبة شديدة الشبه بكرة القدم الحالية.



اما القسم الثانى من المجلة فقدم للقراء معلومات شاملة عن مصر فى كل المجالات مثل التاريخ والحضارة والموقع والسكان والنظام السياسى بكل مؤسساته والسياسة الخارجية والاقتصاد والثقافة المصرية بكل مكوناتها وكذلك المجتمع المصرى مع ملف موسع بالصور والمعلومات عن المقومات السياحية المصرية وعناصر الجذب السياحى التى نمتلكها ..الى جانب العديد من المعلومات الاخرى التى تقدم صورة متكاملة عن مصر.



كما أصدر رئيس هيئة الاستعلامات توجيهاته للمستشار الإعلامى التابع للهيئة فى روسيا بتوزيع آلاف النسخ مجانا للجمهور الذى سيحضر مباريات منتخب مصر حسب اللغات المختلفة حيث ستوزع نسخ باللغة الاسبانية على جمهور اوراجوى خلال مباراتهم معنا وكذلك النسخ باللغة الروسية على الجمهور الروسى واللغات الاخرى تتاح مجانا لسائر الجماهير الموجودة من مختلف دول العالم.

