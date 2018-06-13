الأمن العام يضبط ١٧٤ قضية مخدرات وينفذ ٧٧ ألف حكم قضائي
الأربعاء 13/يونيو/2018 - 02:33 م
قوات الامن
شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية عدة حملات أمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أسفرت جهود الحملات خلال ٢٤ ساعة عن ضبط 174 قضية مخدرات ، و 61 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة و 24 سيارة مُبلغ بسرقتها وتنفيذ 77855 حكما قضائيا متنوعا.
وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .