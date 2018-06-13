الأمن العام يضبط ١٧٤ قضية مخدرات وينفذ ٧٧ ألف حكم قضائي

شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية عدة حملات أمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية.



أسفرت جهود الحملات خلال ٢٤ ساعة عن ضبط 174 قضية مخدرات ، و 61 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة و 24 سيارة مُبلغ بسرقتها وتنفيذ 77855 حكما قضائيا متنوعا.



وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .