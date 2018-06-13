ضبط صاحب مخزن لاستيلائه على السلع المدعمة بأوسيم

استولى صاحب مخزن بأوسيم، على كميات كبيرة من الدقيق والزيت المدعم، المخصص للمواطنين، لبيعه فى السوق السوادء، لتحقيق مكاسب كبيرة، وتمكنت مباحث التموين، من إلقاء القبض عليه.



وردت معلومات للعميد مصطفى البكرى مدير مباحث التموين بالجيزة، تفيد بقيام مبروك.ع.ع 41 سنة، صاحب مخزن سلع تموينية بدون ترخيص، بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى، وزيت الطعام التموينى المدعمين من قبل الدولة للمواطنين، وبيعها فى السوق السوداء، وبإخطار اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية وضبطه.



أكدت التحريات التى أجريت بإشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، صحة المعلومات، عقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة من مباحث التموين، ولجنة من مفتشى الأغذية والتموين، المخزن المتحرى عنه، وضبط المتهم، وعثر بداخل المخزن على 93 جوال دقيق، 364 كرتونة زيت طعام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.