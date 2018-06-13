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حوادث

ضبط 9 أطنان دقيق وزيت مدعم وغلق 14 منشأة بدون ترخيص بالجيزة

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 02:30 م
حملات تموينية - ضبط
حملات تموينية - ضبط دقيق مدعم
مني حسين - أحمد مهدي
شنت مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة على الأسواق، والمصانع الغير مرخصة، التى تقوم بتصنيع منتجات غذائية مجهولة المصدر، لضبط المتلاعبين فى الأسعار، تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وأسفرت الحملة تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وبقيادة العميد مصطفى البكرى مدير مباحث التموين، عن ضبط 96 قضية.

تنوعت ما بين، 10 عدم حمل شهادة صحية، 11عدم الإعلان عن أسعار، 14 إدارة منشاة بدون ترخيص، 20 خبز ناقص الوزن، 15 غلق فى مواعيد العمل الرسمية، 15 عدم وجود سجل تفتيش، ضبط 9 أطنان دقيق وزيت بلدى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع السابقة وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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