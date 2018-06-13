أمن الجيزة يضبط 35 متهما و27 قضية مخدرات

واصلت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حملاتها على البؤر الإجرامية، لضبط الخارجين عن القانون، وملاحقة تجار الأسلحة والمخدرات، تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



أسفرت الحملات بإشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 28 متهما، 27 قضية مخدرات، وقضية تعاطى، شملت 1255 جرام حشيش، 1645 قرص مخدر، 980 استروكس.



وفى مجال الأسلحة النارية، تم ضبط 7 متهمين، 7 قضايا دفاع، 6 فرد خرطوش، طبنجة، بندقية خرطوش، 202 طلقات، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الوقائع المضبوطة.



