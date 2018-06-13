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أخبار البلد

رئيس الطائقة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 02:26 م
صدى البلد
ا ش ا
بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء في نص البرقية: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن رؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، يسعدني أن أقدم لسيادتكم خالص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وإذ ننتهز هذه المناسبة السعيدة، ندعو الله أن يعيده على سيادتكم بوافر الصحة ودوام السعادة وعلى شعب مصر العظيم الاستقرار والأمان، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ووكيلي المجلس النائب السيد الشريف والنائب سليمان وهدان، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ووزراء الدفاع والداخلية والأوقاف والتضامن الاجتماعي والتعليم والزراعة والثقافة، ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان.

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