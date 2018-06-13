كأس العالم.. مورينيو يتوقع طرفى نهائى مونديال روسيا 2018

توقع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، سيناريو مونديال كأس العالم الذي ينطلق غدا، الخميس.



وقال مورينيو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية: "ألمانيا ستتصدر مجموعتها في المونديال، ثم ستواجه سويسرا وتقصيها في ثمن النهائي" فى كأس العالم.



وأضاف: "ثم ستواجه بلجيكا في ربع النهائي، وتعبر إلى نصف النهائي، لتواجه الأرجنتين" فى كأس العالم.



وأوضح: "أفضل فريق ضد فريق جيد مع هذا الصديق الصغير (ميسي)، أتوقع تأهل الأرجنتين بفضل ما يقدمه ميسي".



وتابع: "البرتغال ستعبر المجموعات، وتفوز على أوروجواي ثم فرنسا وستواجه البرازيل في نصف النهائي".



وقال مورينيو: "البرازيل ستطيح بإنجلترا من المونديال وستتأهل إلى نهائى البطولة أيضا".



