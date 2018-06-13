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رياضة

كأس العالم.. مورينيو يتوقع طرفى نهائى مونديال روسيا 2018

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 02:22 م
مورينيو
مورينيو
عمرو الحلوانى
توقع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، سيناريو مونديال كأس العالم الذي ينطلق غدا، الخميس.

وقال مورينيو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية: "ألمانيا ستتصدر مجموعتها في المونديال، ثم ستواجه سويسرا وتقصيها في ثمن النهائي" فى كأس العالم.

وأضاف: "ثم ستواجه بلجيكا في ربع النهائي، وتعبر إلى نصف النهائي، لتواجه الأرجنتين" فى كأس العالم.

وأوضح: "أفضل فريق ضد فريق جيد مع هذا الصديق الصغير (ميسي)، أتوقع تأهل الأرجنتين بفضل ما يقدمه ميسي".

وتابع: "البرتغال ستعبر المجموعات، وتفوز على أوروجواي ثم فرنسا وستواجه البرازيل في نصف النهائي".

وقال مورينيو: "البرازيل ستطيح بإنجلترا من المونديال وستتأهل إلى نهائى البطولة أيضا".

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