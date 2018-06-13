كأس العالم..جماهير روسية تترقب وصول منتخب مصر

قالت وسائل الإعلام الروسية، إن الجماهير في الأقاليم الروسية المختلفة تترقب وصول الفريق القومي المصري، حيث أشار التلفزيون الرسمي في إقليم يكترنبورج الروسي إلى أن المواطنين يتابعون بشغف أنباء وصول الفريق القومي المصري وبدأوا في التوافد على مطار المدينة من أجل مشاهدة الفريق وبصفة خاصة اللاعب المصري محمد صلاح الذي وصفته القناة بأنه محبوب الجماهير.



وأضافت القناة أن الفريق القومي المصري سيصل يكترنبورج مساء اليوم حيث يبدأ مرانه غدا قبل مباراته مع أورجواي ، مؤكدا أن المشجعين من كل من مصر وأورجواي قد بدأوا في التوافد على المدينة لمؤازرة فرقهم إلا أن الأمر لا يقتصر فقط على مشجعي البلدين حيث يتوافد على المدنية أعداد كبيرة من المشجعين الذي يرغبون في مشاهدة محمد صلاح.



من جانبه حرص موقع championat على الإشارة إلى التصريحات التى ادلى بها اللاعب المصري محمد صلاح والتى أكد فيها أن مصدر قوة الفريق القومي المصري تكمن في أنه فريق من الشباب وأنهم جميعا أصدقاء و متحابون.



وأكد محمد صلاح ، أن الفريق المصري لم يحضر للبطولة لكي يغادر بعد المباريات الأولى حيث أكد أن الفريق المصري كله حماس وإصرار وسوف يكافح بعناد للوصول إلى النهائي.



وتكرر المضمون السابق في الكثير من المصادر الصحفية الروسية بما في ذلك موقع sports.ru الذي أضاف أن محمد صلاح كان في حديثه متفائلا وهو الامر الذي يؤكد ما يتردد حول أن الفريق القومي المصري قد يكون مفاجأة البطولة.



من جانبها نوهت " الصحيفة المسائية في يكترونبورج "، على أنه على الرغم من أن الفريق القومي المصري لم يشارك في بطولة كأس العالم منذ 28 عام إلا أن المشجعين يتابعون بإهتمام شديد أخبار هذا الفريق الذي قوبل بشكل لم يسبق له مثيل في روسيا مشيرة إلى أن شعبية محمد صلاح قد تجاوزت كافة الحدود.



في نفس الوقت نقلت بعض المواقع مثل sport24 وkavkazr وغيرهما تصريحات ريتشار دينبير مدير مكتب منظمة هيومن رايت وواتش في أوروبا وآسيا الوسطى والتى إنتقد فيها ظهور محمد صلاح مع رمضان قاديروف، حيث أكد أن المنظمة كانت تدرك من البداية أن الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف سوف يستغل الحدث لصرف الإنتباه عن انتهاكاته لحقوق الإنسان هو ورئيس البرلمان محمد داودوف المعروف بسياسته القمعية للمعارضين السياسيين.