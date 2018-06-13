برلماني: انفراجة في العلاقات السياحية مع روسيا بعد المونديال

قال النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن "اختيار مصر لتصبح راعيا إقليميًا أفريقيًا رسميًا لكأس العالم "فيفا 2018" المقامة في روسيا، إنجاز تاريخي لم تحظى به مصر من مقومات، الأمر الذي يؤكد ارتفاع مكانة مصر السياحة إقليميا وأفريقيا".



ودعا عبده في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، وزارة السياحة بقيادة رانيا المشاط إلى استغلال هذه الفرصة للترويج إلى السياحة المصرية خلال فترة كأس العالم ودعوة السياح الدول المشاركة في المونديال وعلى رأسها روسيا البلد المنظم، إلى القدوم إلى مصر ومشاهدة الآثار والأماكن التاريخية، مضيفا أن هذه الفرصة لا تتكرر كثيرا فمصر لم تصعد إلى كأس العالم منذ 1990.



وتوقع عضو لجنة السياحة، حدوث انفراجة في مستقبل العلاقات السياحية بين مصر وروسيا عقب هذا الحدث، مؤكدا على أهمية السياحة الروسية بالنسبة لمصر والتي تمثل أكثر من 40% من السياح الذين يأتون إلى البلاد سنويًا.



يذكر أن حملة "مصر – اكتشف واستثمر"، وقعت عقدًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتصبح راعيا إقليميًا أفريقيًا رسميًا لكأس العالم "فيفا 2018" المقامة في روسيا، بهدف الترويج لمصر كوجهة للاستثمار العالمي، ولجذب المزيد من السائحين من كل أرجاء العالم.