منسق مشروع دعم وإصلاح التنمية المحلية يزور قرية ههيا بالمنيا

قال رضا فاروق، مدير عام مركز تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم بالمنيا، والمنسق العام لمشروع دعم وإصلاح اﻻدارة العامة والتنمية المحلية، ان مشروع دعم وإصلاح الإدارة العامة والتنمية المحلية نظم زيارة إلى قرية ههيا التابعة لمجلس قروي دمشير بمجلس مدينة المنيا.



جاء ذلك بحضور خبراء وزارة التنمية المحلية شكري حسين ومحمد أبو سمره خبراء التنمية الاقتصادية والمشاركة المجتمعية و محمد سيد رئيس مدينة المنيا ومحمد أبو الفتوح نائب رئيس المجلس ومديرة خدمة المواطنين ومسئول بشركة المياه وعدد من مدربي المشروع في هذا المجال وعمدة القرية.



وأضاف "فاروق"، ان الزيارة هدفت إلى التعرف على احتياجات المواطنين من الخدمات وابرز مشروعات التنمية الاقتصادية التي تناسب أبناء القرية من اجل إشراك المواطنين في عملية التخطيط بالمشاركة والمتابعة والرقابة مع المسئولين التنفيذيين، كما تحدث المواطنين عن عدد من الاحتياجات التي ترتقي بالقرية لجعلها قرية نموذجية، لافتا الى أنه سيتم عقد مقابلات مع الشباب والنساء ومتوسطي العمر وكبار السن والأطفال لمعرفة احتياجات كل فئة للتنمية وتحديد أولوياتهم.