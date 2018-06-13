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محافظات

صومعة لتخزين الغلال بسعة 45 ألف طن بمدينة الحمام

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 02:37 م
صدى البلد
نور محمود
أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح, أنه يجرى حاليا إنشاء صومعة لتخزين الغلال، بمدينة الحمام على مساحة 20 ألف متر، بسعة 45 ألف طن. 

وأضاف أنه سيتم أيضا تنفيذ مشروعات الموائمة الصحراوية بمحافظة مطروح، الممولة من الصندوق الدولة للتنمية الزراعية "ايفاد" بمبلغ 61,87 مليون دولار ومنحة بمبلغ مليون دولار.

وأشار المحافظ, إلى أنه يتم تسليم جميع مستحقات المزارعين من قيمة الأقماح، طبقا للأسعار المقررة، مع تقديم الحلول الفورية لأى مشاكل تواجه المزارعين، سواء فى عمليات الحصاد أو التوريد لمحصولى القمح والشعير هذا العام.

وأوضح محافظ مطروح أن مشروعات الموائمة الصحراوية بالمحافظة،تشمل إقامة آبار وخزانات تجميع مياه أمطار وتنمية وديان وإقامة سدود لمياه الأمطار،من منطقة غرب الضبعة وحتى مدينة السلوم بطول 320 كيلومتر وبعمق من 40 إلى70 كيلومتر جنوبا ، وفى واحة سيوة وجنوب العلمين،للاستفادة من مياه الأمطار في الزراعات والتي ستمول من الدولة،لتعود مطروح كما كانت سلة غلال مصر.

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