إيقاف أعمال بناء مخالف بمركز مغاغة بالمنيا

أوقفت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا، أعمال بناء مخالفة عبارة عن بناء حوائط حاملة وسقف فيبر بلاستيك بشارع الزهور القبلي على مساحة 24 متر، و تم تحرير محضر مخالفة أعمال برقم 1301.



قال مجدي نصر رئيس مركز مغاغة، إن هذا القرار جاء استجابة للشكوى المقدمة من المواطنين بشارع الزهور القبلي والتي أفادت بقيام احد المواطنين ببناء حوائط حاملة وسقف فيبر بلاستيك امتداد للزاوية الكائنة بمجمع المصالح متعديًا بذلك على شارع الزهور القبلي دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.



وأكد رئيس المركز أن المجلس لا يألوا جهدًا في تطبيق القانون حيال المخالفين والتصدي لكل من تسول له نفسه التعدي على حق من حقوق الشعب .