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أخبار البلد

تليفزيون الكويت يعرض أغنية تحيا مصر لدعم منتخب مصر

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 02:27 م
صدى البلد
ا ش ا
أعدت وزارة الإعلام الكويتية أغنية (تحيا مصر)، لدعم المنتخب المصري في بطولة كأس العالم بروسيا، والتي ستنطلق غدا الخميس؛ وذلك في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين.

وتقول كلمات الأغنية التي يعرضها التليفزيون الكويتي (تحيا مصر وأبطال مصر، قولوا معايا كلنا مصر.. أجدع ناس وأطيب ناس .. شجعوا أم الدنيا مصر .. لو تسألني نشجع مين .. كويتيين مصريين طبعا إحنا نشجع مصر .. تحيا مصر)، والأغنية من إنتاج التليفزيون الكويتي، وغناء المطرب مطرف المطرف، وألحان فهد الناصر، وتوزيع عبدالله العماني وإخراج الدكتور على حسن.

وتتناول الأغنية وحدة المشجعين الكوتيين مع المصريين خلف المنتخب المصري المشارك في كأس العالم، كما تعرض بعض اللقطات عن أهم الأماكن التاريخية في مصر، ومن بينها منطقة الأهرامات، ونهر النيل، ولقطات من مباريات المنتخب السابقة.

وكان وزير الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب الكويتي محمد ناصر الجبري، قد أرسل رسالة إلى وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، تمنى خلالها التوفيق للمنتخب المصري في مبارياته في كأس العالم، ونجاحه في إحراز مراكز متقدمة.
تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المصري سيستهل مشواره في مونديال روسيا الجمعة المقبلة، عندما يخوض مباراته الأولى في البطولة أمام منتخب أوروجواى.

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