ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

المنتخب الوطني للسلة يعلن التشكيلة النهائية قبل كأس العالم...صور

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 02:22 م
صدى البلد
يواصل فريق المنتخب الوطني لكرة السلة تدريباته علي مدار الايام الحالية إستعدادًا للمشاركة في بطولة لبنان المزمع عقدها في 20 يونيو الجاري والتي ستسبق المرحلة الثانية لتصفيات بطولة كأس العالم رجال.

جدير بالذكر أن البطولة ستنطلق في استاد استاد القاهرة في 29 يونيو الجاري وحتي 1 يوليو بمشاركة منتخبات دول المغرب وانجولا والكونغو.

وكان تدريب المنتخب أمس تقسيمة ساخنة شهدت مشاركة كل اللاعبين المتواجدين فى معسكر الفريق حاليا.

ترشيحاتنا

كأس العالم..تعيين فرناندو هيرو مديرا فنيا لمنتخب إسبانيا

إيهاب لهيطة: لم نناقش موقف محمد صلاح من مواجهة روسيا

تليفزيون العربية: ألوية الجيش اليمني تبدأ عملية اقتحام الحديدة

50 مليون يورو تفصل نجم أياكس الهولندى عن برشلونة

تعرف على عدد زيجات منى عبد الغني

كأس العالم .. إذاعة 22 مباراة مجانا عبر القنوات المفتوحة

تعليق حاد من مستشار الديوان الملكي على ضغوط أمريكية بشأن اليمن

تعثر مفاوضات الزمالك مع المهاجم الأفريقي الجديد

جدول مباريات الأهلى والزمالك بدور الـ 32 فى البطولة العربية

كارتيرون يجتمع بالجهاز المعاون له فى الأهلي .. اليوم

نجم ريال مدريد الجديد يوجه رسالة لرونالدو

9 مشروبات تدمر الجسم فى الصيف.. احترس منها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. جلسات تصوير خاصة لنجوم كأس العالم.. صلاح وشيكابالا وكريستيانو

لطيفة وسوزان نجم في حفل الإفطار السنوي ليوم زايد بالإمارات

غدا .. إعلان الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات النقابات العامة .. صور

شاهد.. محمود سعد وجابر القرموطى في جنازة والد علاء الكحكى

‎لأول مرة .. مصر راعيا إقليميا لكأس العالم في روسيا 2018 .. صور

فيديو

السهام المارقة الحلقة 27.. شريف سلامة يفجر مخازن داعش
تشييع جثمان والدة الفنان تامر عبد المنعم.. فيديو
لتجهيزات العيد حضري بسكويت النشادر بمكونات على قد إيدك
أيوب الحلقة 27..دياب يطلب من مصطفى شعبان 11 مليون جنيه
خبير: منظومة التقاوي ستحقق اكتفاء ذاتيا من القمح.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟