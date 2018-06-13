المنتخب الوطني للسلة يعلن التشكيلة النهائية قبل كأس العالم...صور

يواصل فريق المنتخب الوطني لكرة السلة تدريباته علي مدار الايام الحالية إستعدادًا للمشاركة في بطولة لبنان المزمع عقدها في 20 يونيو الجاري والتي ستسبق المرحلة الثانية لتصفيات بطولة كأس العالم رجال.



جدير بالذكر أن البطولة ستنطلق في استاد استاد القاهرة في 29 يونيو الجاري وحتي 1 يوليو بمشاركة منتخبات دول المغرب وانجولا والكونغو.



وكان تدريب المنتخب أمس تقسيمة ساخنة شهدت مشاركة كل اللاعبين المتواجدين فى معسكر الفريق حاليا.