محافظ المنيا يسلم 23 عقدا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة

أعلن عصام البديوى محافظ المنيا ، أن غدا الخميس 14 يونيو هو آخر موعد لاستقبال الطلبات من المواطنين والشركات لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة ، حيث سيتم عقب ذلك تنفيذ قرارات الإزالة الفورية على التعدي أيا كان نوعه.



جاء ذلك خلال توقيع الدفعة الرابعة من عقود تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية.



وتضم الدفعة الرابعة عدد 23 عقدًا، على مساحة 190 فدان ، بعد أن سدد طالبوا التقنين المقدم القانوني لها بنسبة 25% والذي بلغ 3مليون و744 ألف جنيها، وذلك ضمن المساحات التي صدر لها قرار جمهوري رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، عقب موافقة القوات المسلحة رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار.



قال المحافظ إن توقيع هذه العقود يأتي تتويجًا لجهود المحافظة وبالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة تحت إشراف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وأضاف أن العقود هي الأولى من نوعها والتي يتم توقيعها على مستوى الجمهورية لحالات التقنيين طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 وبناء على العقود التي تم تحريرها بمعرفة وزارة المالية.



وأشاد المحافظ بجهود لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة في تحقيق هذا الانجاز، موضحًا أن العمل خلال الأشهر الماضية تم من خلال خطة متكاملة ومحكمة شارك فيها كل من المحافظة ومديرية أمن المنيا ومكتب هيئة الرقابة الإدارية والمستشار العسكري، حيث اعتمدت الخطة على مرحلتين الأولى إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة "الطريق الصحراوي الغربي ـ الطريق الصحراوي الشرقي ـ داخل الحيز العمراني" والمرحلة الثانية تقنين الأراضي التي تم استردادها ودراسة وفحص الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع أراضيهم .



