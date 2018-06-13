كأس العالم..تعيين فرناندو هيرو مديرا فنيا لمنتخب إسبانيا

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تعيين فرناندو هيرو، قائد المنتخب السابق مديرا فنيا للمنتخب الإسباني في كأس العالم مونديال روسيا 2018، خلفا للمدرب المقال جولين لوبتيجي.



ويأتي ذلك بعد قرار الاتحاد الإسباني بإقالة لوبتيجي قبل انطلاق كأس العالم، بعد تعاقده مع نادي ريـال مدريد لتدريبه بعد المونديال بدون علم الاتحاد.



ومن المقرر أن يقود هيرو منتخب إسبانيا في لقاء البرتغال يوم الجمعة بالجولة الأولى للمجموعة الثانية فى كأس العالم.

