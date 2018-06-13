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أخبار العالم

أسماء الرؤساء المشاركين في المباراة الافتتاحية لـ كأس العالم

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 02:35 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عثمان
كشف المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي (الكرملين)، دميتري بيسكوف، عن أسماء رؤساء الدول الذين ينوون حضور المباراة الافتتاحية لكأس العالم في روسيا غدا بين المنتخب الروسي والمنتخب السعودي في ستاد لوجينكي بموسكو.

وقال بيسكوف، إن قائمة الرؤساء تضم كلا من رئيس كازاخستان، نور سلطان نزارباييف، ورئيس بيلاروسيا، الكسندر لوكاشينكو، ورئيس ابزاخيا، راؤول حاجيمبا، ورئيس قرجيزستان، سوراونباي جينبيكوف.

وأضاف بيسكوف أن القائمة تضم أيضًا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورؤساء مولدوفا، وبناما، وطاجيكستان، واوسيتيا الجنوبية، وأوزبكستان.

وتابع: "في غضون شهر سيأتي المزيد من زعماء الدول الأخرى لحضور مباريات منتخباتهم".

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