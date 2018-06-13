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أخبار البلد

حجازي: حلم تقفيل الامتحان هو سبب توتر وشكاوى طلاب الثانوية

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 02:24 م
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أن مشكلة طلاب الثانوية العامة أن كل طالب يسعى لـ "تقفيل الامتحان"، وهو ما يدفع الطلاب للشكوى والتعبير عن الغضب إذا ضاعت منهم جزئية من سؤال في الامتحان.

وقال حجازي، في تصريحات له مع الإعلامي وائل الإبراشي، إن امتحان اللغة الإنجليزية الذي أداه طلاب الثانوية العامة أمس، الثلاثاء، كان يشمل أسئلة تناسب جميع مستويات الطلاب "الطالب المتوسط وفوق المتوسط والأقل من المتوسط".

وأضاف أن الوزارة تنتظر حاليًا نتيجة تصحيح العينة العشوائية لامتحان مادة اللغة الانجليزية التي عبر الطلاب عن شكواهم من صعوبة بعض أسئلتها، مشيرًا إلى أن هذه العينة تكون عبارة عن "خُمس عدد أوراق الطلاب الممتحنين في جميع أنحاء الجمهورية".

وأكد حجازي أنه في ضوء التصحيح سيتم اتخاذ القرارات المناسبة مع مراعاة مصلحة الطلاب، حيث يمكن أن يتم تعديل نموذج الإجابة وتوزيع الدرجات إذا تطلب الأمر ذلك.

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