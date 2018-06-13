النني للجماهير المصرية: حماسكم يجعلنا أقوياء في كأس العالم

طالب محمد النني، نجم نادي أرسنال الإنجليزي والمنتخب المصري، الجماهير المصرية باستمرار دعم ومساندة الفراعنة قبل خوض أولى مباريات المنتخب بكأس العالم روسيا 2018، مؤكدا أن جميع لاعبي المنتخب يستمدون القوة من حماس الجماهير المصرية.



وكتب النني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "استمروا في الهتاف من أجلنا، نسمعكم ونشعر بكم ونستمد قوتنا من حماسكم، فاجعلونا أقويا في كأس العالم".



ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب أوروجواي يوم الجمعة المقبل في أولى جولات دور المجموعات بكأس العالم.

