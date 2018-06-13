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رياضة

جماهير ايكاترنبورج تترقب وصول المنتخب المصري لملاقاة أوروجواي

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 07:45 م
وصول المنتخب
وصول المنتخب
ا ش ا
أفادت وسائل الإعلام الروسية بأن الجماهير في الأقاليم الروسية المختلفة تترقب وصول المنتخب المصري حيث أشار التلفزيون الرسمي في إقليم ايكاترينبورج الروسي إلى أن المواطنين يتابعون بشغف أنباء وصول الفراعنة وبدأوا في التوافد على مطار المدينة من أجل مشاهدة الفريق وبصفة خاصة اللاعب المصري محمد صلاح الذي وصفته القناة بأنه محبوب الجماهير.

وأضافت القناة أن المنتخب المصري سوف يصل ايكاترنبورج مساء اليوم حيث يبدأ مرانه غدا قبل مباراته مع أورجواي ، وأكدت أن المشجعين من كل من مصر وأورجواي قد بدأوا في التوافد على المدينة لمؤازرة فرقهم إلا أن الأمر لا يقتصر فقط على مشجعي البلدين حيث يتوافد على المدنية أعدادا كبيرة من المشجعين الذي يرغبون في مشاهدة محمد صلاح.
من جانبه، حرص موقع "championat" على الإشارة إلى التصريحات التى ادلى بها اللاعب محمد صلاح والتى أكد فيها أن مصدر قوة الفريق القومي المصري تكمن في أنه فريق من الشباب وأنهم جميعا أصدقاء ومتحابون.
وأكد صلاح أن الفريق المصري لم يحضر للبطولة لكي يغادر بعد المباريات الأولى حيث أكد أن الفريق المصري كله حماس وإصرار وسوف يكافح بعناد للوصول إلى النهائي.
وتكرر المضمون السابق في الكثير من المصادر الصحفية الروسية بما في ذلك موقع "sports.ru" الذي أضاف أن محمد صلاح كان في حديثه متفائلا وهو الأمر الذي يؤكد ما يتردد حول أن الفريق القومي المصري قد يكون مفاجأة البطولة.
من جانبها، نوهت الصحيفة المسائية في ايكاترنبورج على أنه على الرغم من أن الفريق القومي المصري لم يشارك في بطولة كأس العالم منذ 28 عاما إلا أن المشجعين يتابعون باهتمام شديد أخبار هذا الفريق الذي قوبل بشكل لم يسبق له مثيل في روسيا مشيرة إلى أن شعبية محمد صلاح قد تجاوزت كافة الحدود.

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