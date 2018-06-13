كأس العالم..تعليق ناري من شوبير على إقالة لوبيتيجي

أكد أحمد شوبير نجم الأهلي السابق والإعلامي الحالي ان قرار اقالة لوبيتيجي من تدريب منتخب اسبانيا قبل انطلاق كأس العالم بـ24 ساعة ، بعد تعاقده مع نادي ريـال مدريد لتدريبه بعد المونديال بدون علم الاتحاد يبرز الحرص على النظام واتباع التعليمات على الرغم من تعاقده مع النادي الملكي وإعلانه مدربًا لنادي ريال مدريد، خلفًا لزين الدين زيدان.



وأضاف في برنامجه " حلم البطولة " عبر اثير " دي ار ان " ان النظام والاحترام هو الابقي من الفوز ببطولة حتي لو كانت بطلة كأس العالم 2018 مشددا ان اتخاذ قرار بناء على حسابات يصبح قرار فاشل



وأكد شوبير ان لوبتيجي خاض 20 مباراة و فاز في 14 مباراة بالإضافة لإعلان تشكيل مباراة البرتغال يوم الجمعة بالجولة الأولى للمجموعة الثانية فى كأس العالم.



وتولى المدرب البالغ من العمر 51 عاما مسؤولية منتخب إسبانيا في 2016 عقب استقالة فيسنتي ديل بوسكي الذي قاد بلاده للفوز بكأس العالم 2010 وبطولة أوروبا 2012.



وستواجه إسبانيا التي لم تخسر في 20 مباراة تحت قيادة لوبتيجي جارتها البرتغال، يوم الجمعة، في مستهل مشوارها بالمجموعة الثانية في سوتشي وستلعب لاحقا مع إيران والمغرب.