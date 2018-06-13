أفكار لملابس الأطفال فى العيد تتناسب مع حرارة الجو ...صور

مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك ،تحتار الكثير من الأمهات فى أختيار و تنسيق ملابس أطفالها ،وأختيار الخامات و الأقمشة التى تتناسب مع درجات الحرارة المرتفعه التى تشهدها البلاد خلال فترة العيد .



فقد تسعى الأم دائما إلى العناية بمظهر أبنائها، لأنها تبحث دائما عن كل ما هو جديد وعملى ويتناسب مع سن أطفالها، لذلك يجب عليكى اختيار الملابس القطنية المريحة مثل الفساتين ذات الألوان الرقيقة والجميلة، أو تى شيرتات التى تحتوى على رسومات الكرتونية والحيوانات المحببة لدى الأطفال.



نعرض لكم فيما يلى مجموعة مميزة من أحدث صيحات الملابس التى تتناسب مع مراحل عمرية مختلفة وتناسب أيضا جميع الأذواق.

