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برلمان

نائب يطالب المؤسسات الخيرية بعرض ميزانيات أموال التبرعات

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 04:13 م
النائب شريف الورداني_أمين
النائب شريف الورداني_أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان
فريدة علي - ماجدة بدوي - محمود إبراهيم
تقدم النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، بسؤال من خلال مجلس النواب إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بخصوص حجم أموال التبرعات التي تجمعها المستشفيات والمؤسسات الخيرية كل عام وخاصة خلال شهر رمضان الكريم.

وقال النائب أنه مع اقتراب انتهاء شهر رمضان ومع وجود كم هائل من الإعلانات على الشاشات طوال الشهر لابد أن تعلن هذه المستشفيات والمؤسسات الخيرية عن حجم التبرعات التي تم جمعها وإلى أى الأعمال اتجهت وما نصيب المرضى منها وحجم ميزانية الإعلانات وما هو نصيب الفنانين الذين شاركوا فى هذه الأعمال.

وأضاف النائب أن هذه المستشفيات تقوم بعمل حملات إعلانية لتجمع تبرعات للمرضى في حين أنها تدفع آلاف الجنيهات لشركات الدعاية والإعلان لتمويل هذه الإعلانات، فكيف هذا التناقض؟، مؤكدًا أن كل عام في شهر رمضان نعود للحديث عن حجم أموال التبرعات ونطالب بتقديم تقاريرعن الأموال والتبرعات التى حصلتها المستشفيات وأوجه إنفاقها، ولكن لا نجد رد.

وطالب النائب بضرورة التحقيق في هذا الأمر وإعلانه للرأي العام بمنتهى الوضوح والشفافية، حتى يعرف المواطن مصير تبرعاته وهل وصلت إلى المرضى أم ضاعت على الشاشات في ثمن الاعلانات.

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