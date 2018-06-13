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بنات البلد

لعروس العيد.. وصفة منزلية لتكثيف وتطويل الرموش

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 07:59 م
صدى البلد
رنا عصمت
تسعى السيدات دائمًا إلى الظهور بشكل أنيق ومثالي، ولعل الرموش الطويلة والكثيفة إحدى اللمسات التى تعكس جمال عينيك وتوحي بسحر خاص لوجه المرأة بأكمله؛ ولأن الرموش جزء من الوجه فهي بحاجة إلى الاهتمام والعناية، كسائر أعضاء الجسم خاصة لدى المقبلات على الزواج، لذلك قمت خبيرة التجميل والصحة رشا شلباية لعروس العيد في هذا التقرير أفضل خلطة لتطويل الرموش قبل الزفاف:

المكونات:

- ملعقة عسل نحل طبيعي.
- ملعقة زيت لوز.

طريقة الاستخدام:

- امزجي الزيت مع العسل جيدًا.
- ضعي الخليط في علبة ماسكرا قديمة وفارغة ونظيفة.
- إدهني رموشك بالخلطة مرتين يوميًا لمدة شهر كامل وستلاحظين الفرق بعد مرور أول 10 أيام.

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