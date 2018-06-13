كهرباء القناة تنسق لإصلاح الأعطال في عيد الفطر المبارك

أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء عن استعدادات القطاعات الخدمية بالمحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك.



وأشار المحافظ إلى أن قطاع الكهرباء بالمحافظة قد انتهى من إعداد فرق مدربة من أجل إصلاح أية أعطال كهرباء بجميع مدن ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية على مدار الـ 24 ساعة، والتأكيد على تكثيف الإنارة فى العامة بالشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات العامة والملاهى.



كما استعدت شركة محافظات القناه لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة بإعداد نظام ورديات طوال 24 ساعة بجميع المحطات والشبكات، وتزويد جميع فروع الشركة بالمحافظة بغرفة للطوارئ مدربة على مواجهة أية حالات طوارئ والتعامل معها فى حينها.



وتم التأكيد على تكثيف التواجد المرورى ونشر الكمائن الثابتة والمتحركة والدوريات بجميع الطرق ومداخل ومخارج المحافظة لمنع حدوث أى اختناقات مرورية وتحقيق السيولة المرورية للمركبات والحد من حوادث الطرق.