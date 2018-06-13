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أخبار العالم

الرئيس اللبناني يبحث مع السفير الفرنسي أزمة النازحين السوريين

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 04:19 م
ميشال عون
ميشال عون
أ ش أ
بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، مع السفير الفرنسي لدى لبنان برونو فوشيه، مسألة عودة النازحين السوريين داخل لبنان إلى بلادهم، وموقف لبنان من هذه الأزمة، إلى جانب الأوضاع المحلية والإقليمية والعلاقات اللبنانية – الفرنسية.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية أن السفير الفرنسي أكد للرئيس "عون" استمرار الدعم الفرنسي للبنان لاسيما فيما يتعلق بإعمال قرارات وتوصيات مؤتمري " روما 2" و "سيدر" لدعم الاقتصاد اللبناني.

كما بحث "عون" مع مع النائب عدنان طرابلسي عضو مجلس النواب، مسألة تشكيل الحكومة الجديدة، وأهمية الإسراع في عملية التشكيل دون التسرع، خاصة وأن أمام الحكومة المرتقبة العديد من الملفات والقضايا التي ينتظرها اللبنانيون.

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