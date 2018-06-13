رئيس الحكومة الكويتية يلقي كلمة بافتتاح المؤتمر الاقتصادي بألمانيا

كشف السفير الألماني لدى الكويت كارلفريد بيرجنر، أن رئيس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، سيزور برلين يوم 26 يونيو الجاري؛ لالقاء كلمة الافتتاح في المؤتمر الاقتصادي الذي تقيمه غرفة التجارة الألمانية.



وقال بيرجنر – فى تصريحات صحفية – إن العلاقات الكويتية - الألمانية قوية ومتطورة، مشيرًا الى أن البلدين بينهما تقارب كبير على المستوى السياسي، وتطابق في وجهات النظر حول العديد من الملفات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وأضاف أن انتخاب ألمانيا لعضوية مجلس الأمن الدولى خلال العامين المقبلين، سيمثل فرصة كبيرة أمام البلدين لتعزيز التعاون بينهما، مشددا على أن برلين تسعى لأن تكون عضويتها فعالة لخدمة القضايا العالمية، وأن يكون لمجلس الأمن دور قوي في حسم قضايا المنطقة، وانهاء النزاعات الحالية لتخفيف المعاناة الانسانية.



وعن التأشيرات الطلابية، قال إن عددا قليلا من الطلاب الكويتيين يدرسون في المانيا، لافتا الى أن ذلك سيكون المحور الذي ستعمل عليه السفارة العام المقبل، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه سيتم وضع حجر الأساس لجامعة مانشن الالمانية في الكويت في سبتمبر أو اكتوبر المقبلين.