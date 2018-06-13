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أخبار البلد

اختيار نبيلة مكرم عضوا بمجلس أمناء بيت العائلة المصرية

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 04:08 م
صدى البلد
سعيد العربي

اعتمد فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التشكيل الجديد لمجلس أمناء بيت العائلة المصرية، ويرأس المجلس فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا تواضروس مجلس الأمناء بالتناوب.

وتم اختيار السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ضمن التشكيل الجديد لمجلس أمناء بيت العائلة المصرية.

ويهدف بيت العائلة المصرية، الذي تم إنشاؤه في أكتوبر 2011 بمبادرة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى الحفاظ على النسيج الوطني للأمة المصرية والتصدي لكل محاولات بث الفرقة بين أبناء الوطن من خلال العمل على ترسيخ قيم المواطنة والتسامح والتعايش المشترك بين أبناء الوطن في الداخل والخارج.

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