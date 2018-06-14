هل دعاء الحامل أثناء الولادة مستجاب ؟.. الإفتاء تجيب

قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جميع المواطن التى يكون فيها الإنسان فى حالة إضرار وشدة وضيق تكون مواطن إجابة لدعائه لقوله تعالى {أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ}.



وأضاف "الورداني" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابتها عن سؤال «هل الحامل لها دعوة مستجابة أثناء الولادة؟»، أن دعاء المرأة عند الولادة يكون من مواطن الإجابة التى ذكرها العلماء وإن لم يرد أشياء بخصوصها.



وأشار أمين الفتوى إلى أن: "المرأة وقت الولادة ترى الموت".

