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أخبار العالم

بوتين يعين المدير السابق لشركة "كلاشنيكوف" نائبا لوزير الدفاع

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 04:06 م
صدى البلد
شادي عبدالله
ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجري عددا من التعيينات الجديدة الهامة، شملت تعيين أليكسي كريفوروتشكو نائبا لوزير الدفاع الروسي، وكان كريفوروتشكو يشغل سابقا منصب المدير التنفيذي لشركة "كلاشنيكوف".

وفي الكرملين، تم تعيين أنتون فاينو رئيسا لإدارة الكرملين، وتمت إعادة تعيين دميتري بيسكوف متحدثا رسميا باسم الرئاسة الروسية ونائبا لرئيس إدارة الكرملين، وكان بيسكوف يعمل متحدثا باسم بوتين منذ 2008، عندما كان بوتين يشغل منصب رئيس الوزراء، واختاره بوتين لمنصب المتحدث باسم الرئاسة في عام 2012 عندما تم انتخابه لفترة رئاسية جديدة، وكذلك عين الرئيس الروسي عددا من الشخصيات في منصب مساعد الرئيس.

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