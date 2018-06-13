كأس العالم.. روسيا ترحب بالفراعنة: نجوم كرة القدم في منزلنا

يترقب المشجعون المصريون معرفة أي أخبار متعلقة بالمنتخب المصري في روسيا، وظهر ذلك على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث طالبوا المصريون المقيمون في روسيا موافاتهم بأدق التفاصيل عن المنتخب، ومن هذه الأخبار التي أسعدت المصريين صورة للافتة في روسيا لاستقبال المنتخب المصري.



نشر مينا فيكتور طالب مصري مقيم في روسيا على حسابه على موقع الفيسبوك، صورة لإحدى اللافتات التي تزين شوارع موسكو، بها لاعبي كرة القدم المصريين ويتضمنهم اللاعب المصري محمد النني، وكُتب بجوارها باللغة الروسية، "نجوم كرة القدم في منزلنا".



تفاجأ مينا بانتشار الصورة بشكل كبير حيث تخطت 4 آلاف مشاركة في غضون يوم، وقال : "أول ما نشرتها لاقيت إقبال المصريين على أي حاجة تخصهم في روسيا كبير"، ورغم أنه لم يلتقط الصورة بنفسه، بل نشرها أحدهم وأعاد مينا نشرها مع توضيح ما كُتب عليها، "أنا عايش في روسيا من سنتين..ومن بداية الإعلان للمونديال دي أول لافتة أشوفها دعم لمنتخب مشارك في المونديال" كما قال مينا لـ"صدى البلد".