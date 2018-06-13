قال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق ، إن رسول الله صلي الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان علي كل حر أو عبد ذكرًا كان أم أنثي من المسلمين لا فرق بين‮ ‬غني وفقير ولا بين صغير وكبير،‮ ‬ولا بين مسافر ومقيم‮.‬



وأكد جمعة أن جمهور الفقهاء يرى أن زكاة الفطر لا تجب على الجنين. ‬بخلاف ابن حزم الذي قال‮: ‬إذا أكمل الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا قبل فجر ليلة العيد‮. ‬وجب أن تؤدي عنه صدقة الفطر‮.‬ مستندًا ‬إلى إن عثمان بن عفان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير.

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وأوضح المفتي أن ‬زكاة الفطر عن الجنين لا تجب وما ذكره ابن حزم لا دليل فيه علي وجوب التزكية عن الجنين،‮ ‬اللهم إلا أن يكون ذلك من باب الاستحباب والتطوع،‮ ‬ومن تطوع خيرًا فهو خير له‮، وقد ذكر الشوكاني‮: ‬أن ابن المنذر نقل الإجماع علي أنها لا تعجب عن الجنين،‮ ‬وكان الإمام أحمد يستحبه ولا يوجبه‮.