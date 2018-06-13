علي جمعة يكشف عن حكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين
الأربعاء 13/يونيو/2018 - 04:11 م
د. علي جمعة
قال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق ، إن رسول الله صلي الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان علي كل حر أو عبد ذكرًا كان أم أنثي من المسلمين لا فرق بين غني وفقير ولا بين صغير وكبير، ولا بين مسافر ومقيم.
وأكد جمعة أن جمهور الفقهاء يرى أن زكاة الفطر لا تجب على الجنين. بخلاف ابن حزم الذي قال: إذا أكمل الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا قبل فجر ليلة العيد. وجب أن تؤدي عنه صدقة الفطر. مستندًا إلى إن عثمان بن عفان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير.
وأوضح المفتي أن زكاة الفطر عن الجنين لا تجب وما ذكره ابن حزم لا دليل فيه علي وجوب التزكية عن الجنين، اللهم إلا أن يكون ذلك من باب الاستحباب والتطوع، ومن تطوع خيرًا فهو خير له، وقد ذكر الشوكاني: أن ابن المنذر نقل الإجماع علي أنها لا تعجب عن الجنين، وكان الإمام أحمد يستحبه ولا يوجبه.