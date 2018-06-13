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رياضة

تعليق ناري من احمد شوبير على خسارة المغرب تنظيم كأس العالم ..فيديو

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 04:21 م
الاعلامي أحمد شوبير
الاعلامي أحمد شوبير
حسن العمدة
علق الاعلامي أحمد شوبير ، نجم الاهلي السابق ، بشأن خسارة دوله المغرب تنظيم كأس العالم 2026.

وقال شوبير ، عبر برنامجه مع شوبير المذاع علي قناة صدي البلد ، ان مصر ادلت بتصويت للمغرب ، ولكن فى دول افريقيه أدلت بالأصوات لأمريكا ، وهم نيجيريا وليبيريا ، زيمبابوي ، جنوب أفريقيا .

وتابع ، المغرب حاولت واجتهدت ونالت شرف المحاولات ، وفي يوما ما سنحتفل جميعا بتنظيم المغرب بطوله كأس العالم .

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