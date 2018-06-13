تعليق ناري من احمد شوبير على خسارة المغرب تنظيم كأس العالم ..فيديو

علق الاعلامي أحمد شوبير ، نجم الاهلي السابق ، بشأن خسارة دوله المغرب تنظيم كأس العالم 2026.



وقال شوبير ، عبر برنامجه مع شوبير المذاع علي قناة صدي البلد ، ان مصر ادلت بتصويت للمغرب ، ولكن فى دول افريقيه أدلت بالأصوات لأمريكا ، وهم نيجيريا وليبيريا ، زيمبابوي ، جنوب أفريقيا .



وتابع ، المغرب حاولت واجتهدت ونالت شرف المحاولات ، وفي يوما ما سنحتفل جميعا بتنظيم المغرب بطوله كأس العالم .

