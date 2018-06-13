فرنسا: متمسكون بالتعاون مع إيطاليا لبحث أزمة المهاجرين بأوروبا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول اليوم الاربعاء تمسك بلادها بالتعاون مع إيطاليا لإدارة أزمة المهاجرين التي تشهدها أوروبا.



و قالت المتحدثة-في تصريح اليوم ردا على سؤال حول موقف فرنسا من اتهام رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي فرنسا بإشاحة النظر عن مشكلة الهجرة على خلفية أزمة السفينة "اكواريوس"- ان بلادها مدركة تماما للعبء الذي تتحمله إيطاليا و الجهد الذي تبذله لمواجهة أزمة المهاجرين، لافتة الى ان التصريحات الصادرة عن السلطات الفرنسية لم تشكك في ذلك او في ضرورة التنسيق بشكل وثيق بين الاوروبيين حول هذا الملف.



كم ذكرت المتحدثة بلقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون و رئيس الحكومة الايطالية جيزوبي كونتي بشارلوفوا على هامش قمة مجموعة السبع و كذلك بالمحادثة التي جرت بين وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب و نظيره الايطالي الجديد.



و شددت المتحدثة على ضرورة التوصل سريعا لاتفاق حول اصلاح نظام اللجوء الاوروبي و على تعزيز العمل المشترك حيال الدول الاصلية للمهاجرين و بلدان العبور و بشكل اوسع تأمين الحدود الخارجية، مشيرة الى ان هذا هو المستهدف من الاعمال التي تريد فرنسا مواصلتها مع الشركاء الإيطاليين في الايام القادمة و التي ستأتي في قلب المحادثات المرتقبة الجمعة بقصر الاليزيه بين الرئيس الرئيس ماكرون و رئيس الحكومة الايطالية كونتي، معتبرة ان الحل المنسق وحده هو الذي يمكن ان يتسم بالفاعلية حيال هذه المسائل.



و حول استدعاء السفير الفرنسي في روما اثر التصريحات الفرنسية حول مصير السفينة "اكواريوس"، قالت المتحدثة انه لا يرجع لفرنسا التعليق على هذا القرار، مشيرة الى دعوة رئيس الوزراء الايطالي الى باريس الجمعة في اطار الحوار المكثف مع ايطاليا للاعداد للمجلس الاوروبي المقرر في نهاية يونيو و بحث أبرز الملفات الدولية و مواصلة التعاون الثنائي.



و كانت إيطاليا استدعت الأربعاء السفير الفرنسي بشأن الخلاف حول سفينة المهاجرين "أكواريوس". فكانت باريس قد اعتبرت الثلاثاء أن رفض إيطاليا استقبال سفينة تابعة لمنظمة إنسانية تحمل مهاجرين على متنها، هو موقف "معيب وغير مسؤول" في حين أعلنت روما رفضها "تلقي الدروس".



وقررت إسبانيا استقبال السفينة "أكواريوس" مع اللاجئين الذين كانوا على متنها بعد رفض إيطاليا ومالطا استقبالها.