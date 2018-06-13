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أخبار العالم

بومبيو يصل سول لإطلاع مسئوليها على نتائج قمة ترامب وكيم

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 04:25 م
مايك بومبيو
مايك بومبيو
أ ش أ
ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بدأ زيارة إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول .

وأشارت القناة ،إلى أن زيارة بومبيو إلى سول تهدف إلى إطلاع مسئولي كوريا الجنوبية على النتائج التي تم التوصل إليها خلال القمة التاريخية التي عقدت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، كما أنه سيقدم بعض التوضيحات بشأن ما قصده ترامب عندما وافق على إنهاء التدريبات العسكرية المشتركة مع سول.

وبثت القناة لقطات لنزول بومبيو من الطائرة التي وصلت إلى سول، كما صافح بعض المسئولين البارزين الكوريين الجنوبيين الذين كانوا في استقباله.

تجدر الإشارة إلى أنه من المخطط أن يزور بومبيو المكتب الرئاسي غدا الخميس لمقابله الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن شخصيًا؛ حيث يتوقع أن يقدم مزيدًا من التفاصيل عن لقاء القمة غير المسبوقة، وفقا لما ذكرته بعض وسائل الإعلام الكورية الجنوبية نقلا عن مسئول بمكتب القصر الرئاسي بسول.

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