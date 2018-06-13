وزيرة الهجرة: مقترح آلية تنظيم عمل الجاليات هدفه توحيد الجهود

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إن مقترح آلية تنظيم عمل الجاليات هدفه تنظيم لعمل الجاليات المصرية بالخارج الذي بدوره يسهم في تحقيق التوازن الاجتماعي والثقافي والسياسي والوطني، وأيضًا تحقيق الارتباط فيما بين المصريين بالخارج والوطن في كافة المجالات وليست العمالية أو التجارية فقط.



وأشارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج - في بيان اليوم الأربعاء - إلى أنها اجتمعت مع أعضاء اللجنة التنسيقية للوزارة، لمناقشة مقترح إعداد آلية لتنظيم عمل الكيانات المصرية المقيمة بالخارج، مضيفة أنها استعرضت مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب خلال الاجتماع الأخير، أدوات تطبيق تلك الآلية وأهدافها، مشيرةً إلى أن مناقشة المقترح مع لجنة العلاقات الخارجية كانت البداية التي سيتبعها خطوات أخرى، وبالتنسيق التام مع وزارة الخارجية لوضع رؤية تنظيمية، إضافةً إلى تلقي ملاحظات اللجنة على الأفكار المطروحة لبلورة رؤية لوزارة الهجرة قبل عرضها رسميًا على مجلس الوزراء.



وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنه من المقرر عقد اجتماع آخر بالبرلمان في الأول من يوليو القادم لعرض المزيد من الأفكار بشأن تلك الآلية المنظمة، مشيرة إلى أن كل ما قُدم هو تصور مبدئي لرؤية الوزارة من أجل تنظيم عمل الكيانات المصرية الموجودة بالفعل بالخارج وزيادة ربطها بالوطن، وسيتم طرح الموضوع لحوار مجتمعي مع الجاليات والإعلاميين قبل تقديمه بشكل نهائي.



وأوضحت وزيرة الهجرة أن الهدف من وضع آلية أو نظام هو بمثابة تنظيم لعمل الجاليات المصرية بالخارج الذي بدوره يسهم في تحقيق التوازن الاجتماعي والثقافي والسياسي والوطني، وأيضًا تحقيق الارتباط فيما بين المصريين بالخارج والوطن في كافة المجالات وليست العمالية أو التجارية فقط.



وأشارت مكرم إلى أن تنظيم الكيانات من شأنه أن يساعد على توسيع مفهوم المشاركة السياسية للمصريين بالخارج ولكن في صورة تنموية واجتماعية وثقافية، فالأولى أن يكون المسمى للجالية المصرية بعناصرها، من رئيس وأمين عام وممثل إعلامي وممثل ثقافي وخلافه، معروفا للدولة المصرية في حالة التواصل مع أجهزتها الرسمية والتحدث باسم مواطنيها.



وشددت على أن الهدف الأهم من وضع تلك الآلية التنظيمية ، هو القضاء على الازدواجية أو تعارض المصالح مع أهداف الدولة أو أن يكون المتحدث ينسب إلى نفسه أنه ممثل للجالية المصرية، وبالتالي فإن المصريين بالخارج هم من سيختارون هذا الكيان القانوني ويتم اعتماده بعدها من الحكومة المصرية، و سيكون هذا الكيان هو أسرع وسيلة للتواصل بشكل يجسد نموذجًا مشرفًا للدبلوماسية الشعبية التي نصبو إليها، علاوة على أن ذلك من مقتضيات الأمن القومي المصري مثل كافة الدول التي طبقت عدة آليات منظمة لمواطنيها خارج بلدانهم حتى تشعرهم بالأمان والرعاية.