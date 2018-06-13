ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الرئيس اليمني يدعو الجيش والمقاومة الشعبية لحسم تحرير الحديدة

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 04:26 م
منصور هادي
منصور هادي
أ ش أ
دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، الجيش اليمني والمقاومة الشعبية المدعومة بقوات التحالف العربي، للجوء للحسم العسكري لتحرير مدينة وميناء الحديدة، وذلك بعد أن وصلت الأمور في المحافظة إلى درجة الكارثة الإنسانية التي لا يمكن السكوت عليها جراء الممارسات الحوثية وتعنتها في التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة في اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن هادي قوله "كنا ولازلنا نسعى للحل السلمي المستند على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وقدمنا الكثير من التنازلات لتجنب الحل العسكري، إلا أننا لا يمكن أن نسمح باستغلال معاناة أبناء شعبنا وجعله رهينة لإطالة أمد هذه الحرب التي أشعلتها المليشيا الإنقلابية".

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية قد أكدت، في بيان رسمي، أنها استنفذت كافة الوسائل السياسية والسلمية لإخراج المليشيا الحوثية من ميناء الحديدة، مشيرة إلى أن المليشيا الحوثية دأبت على استغلال ميناء الحديدة كممر لتهريب الأسلحة لإطالة أمد الصراع وقتل أبناء اليمن، حيث بات الميناء منصة لإطلاق الهجمات العسكرية على القوات اليمنية وقوات التحالف، فضلا عن تهديد حركة الملاحة الدولية عبر تهديد السفن التجارية التي تستخدم مضيق باب المندب.

وأوضح البيان أن مليشيا الحوثي تسيطر على ميناء الحديدة، وتقوم بالاستيلاء على حمولة سفن المساعدات وتمنع وصولها للشعب اليمني، لتقوم بعد ذلك إما ببيعها في السوق السوداء أو الاحتفاظ بها لتوزيعها على مقاتليها، الأمر الذي يحرم مستحقي هذه المساعدات من الاستفادة منها.

وأكدت الحكومة أنها ستقوم بدعم من التحالف العربي، بعد التحرير الكامل لميناء الحديدة وتطهيرها من الحوثيين، بواجبها الوطني تجاه أبناء الحديدة وستعمل على التخفيف من معاناتهم والعمل على إعادة الحياة الطبيعية لكافة مديريات المحافظة بعد أن عمد الحوثيون إلى تدمير بنيتها التحتية.

ترشيحاتنا

كأس العالم .. تدريبات منتخب مصر بجروزني الشيشانية .. فيديو

القوى العاملة بالبرلمان تدرس إقرار 20%علاوة سنوية للمعاشات

تعرف على عدد زيجات منى عبد الغني

كأس العالم..النيل للأخبار تذيع فعاليات مونديال روسيا

كأس العالم .. كوبر يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام أوروجواي

شاهد.. العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار 987 من الموت حرقا

جدول مباريات الأهلى والزمالك بدور الـ 32 فى البطولة العربية

نكشف الأسباب الحقيقية وراء أزمة حسام حسن مع المصري

تعرف على عدد أصوات المغرب بعد خسارة تنظيم كأس العالم 2026

بشرى سارة من محمد صلاح للجماهير المصرية قبل مواجهة أوروجواي

خالد بيومي عن إقالة لوبتيجي قبل المونديال: قرار مجنون

بالصور.. جلسات تصوير خاصة لنجوم كأس العالم.. صلاح وشيكابالا وكريستيانو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفكار لملابس الأطفال فى العيد تتناسب مع حرارة الجو ...صور

شاهد.. 20 صورة تكشف أناقة إطلالات منى عبد الغني

وضع حجر أساس مصنع الرمال السوداء في كفر الشيخ.. صور

بالصور.. جلسات تصوير خاصة لنجوم كأس العالم.. صلاح وشيكابالا وكريستيانو

أشرف زكي يساند تامر عبد المنعم في جنازة والدته.. صور

فيديو

تعليق ناري من احمد شوبير على خسارة المغرب تنظيم كأس العالم ..فيديو
كأس العالم .. تدريبات منتخب مصر بجروزني الشيشانية .. فيديو
آيس كريم مقلى.. طريقة جديدة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي
ربع رومى الحلقة 27 .. مصطفى خاطر يعود لمنزله بعد اختطافه.. فيديو
شاهد.. تونس تتفوق على الكونغو وتتأهل للمونديال للمرة الخامسة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟