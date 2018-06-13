إنتاج روسيا النفطي في يونيو يتجاوز الحصة المحددة في اتفاق أوبك

أبلغ مصدران بقطاع النفط رويترز اليوم الأربعاء أن إنتاج روسيا النفطي بلغ 11.1 مليون برميل يوميًا في الفترة من الأول إلى الثاني عشر من يونيو حزيران، متجاوزا الحصة المحددة في اتفاق التخفيضات الإنتاجية بين أوبك ومنتجين غير أعضاء بالمنظمة.



وأشار المصدران إلى أن ضخ كميات أكبر من المستوى المستهدف لروسيا في الاتفاق والبالغ 10.947 مليون برميل يوميًا، هو طريقة لإظهار رغبة موسكو في زيادة إنتاجها قبل الاجتماع المقبل لأوبك في فيينا في الشهر الجاري.