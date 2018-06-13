استهداف تحصينات الحوثيين في المزارع المحيطة بـ الحديدة

أفادت فضائية "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل الآن، استهداف تحصينات ميليشيات الحوثي في المزارع المحيطة بمدينة الحديدة اليمنية.



كانت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، بدعم ومشاركة القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي، نفذت عملية لإنقاذ مدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية من البطش الحوثي.



وكثف التحالف هجماته النوعية على مواقع الحوثيين، حيث نفذت طائرات وسفن مدفعيته ضربات استهدفت تحصينات المتمردين، دعما للعمليات البرية لتحرير الحديدة.



وبالتزامن مع الضربات، شنت القوات المشتركة عمليات خاطفة، أسفرت عن تحرير مزارع على طريق مطار الحديدة، الأمر الذي أحدث مزيدا من الانهيارات في صفوف الميليشيات.