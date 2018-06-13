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محافظات

محافظ بني سويف يطالب موظفيه بتقديم آليات محددة لتطوير الأداء

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 06:25 م
اجتماع
اجتماع
محمد عبد الحليم
أكد المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، أنه لتحقيق تغيير ملموس لدى المواطن للأفضل في مستوى الخدمات، وعلى صعيد التنمية يجب السير في محورين بالتوازي أولهما العمل على تذليل العقبات وتسريع معدلات التنفيذ في مشروعات خطة الدولة في كل القطاعات،مع التفكير خارج الصندوق والسعي المستمر حلول وأفكار ابتكارية، وتحقيق التكامل بين الجهود الحكومية ودور المشاركة المجتمعية كمحور ثاني وهام لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بعدد من إدارات الديوان العام والتنفيذيين المختصين بملفات هامة ضمن مهام وأجندة المحافظة التنموية والخدمية، حيث ضم الإجتماع مسؤولي المكتب الفني، والتفتيش المالي والإداري، والتخطيط والمتابعة، والبوابة الإلكترونية، والمتابعة بالديوان العام، وذلك في حضور اللواء عصام العلقامي السكرتير العام واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد.

حيث طالب المحافظ مديري الإدارات بإعداد خطة عمل تحتوى على رؤية واضحة وآليات محددة وبرنامج زمني لتحسين مستوى الأداء التنفيذي بما ينعكس بالإيجاب على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، مؤكدا على أهمية أن تمتلك الإدارة خطة وأجندة عمل محددة والذي يؤدي إلى استمرار الجهود وانتظام العمل لتنفيذ الأنشطة والمهام التنفيذية.

وشدد المحافظ على ضرورة التكامل والعمل من خلال فريق عمل واحد ونوعي إدارات التخطيط العمراني والتخطيط ومتابعة الخطة لوضع تصورات تترجم إلى خطط وأعمال خاصة باستثمار أصول وموارد الدولة بالشكل الأفضل، موجها الإدارات والتنفيذيين المختصين الخطة والموازنة بالتنسيق مع إدارة التعاون الدولي بوضع مقترحات ذات نتائج على أرض الواقع لزيادة وتفعيل دور المشاركة المجتمعية في تنفيذ مشروعات تنموية وتوفير فرص عمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
محافظ بني سويف يطالب موظفيه بتقديم آليات محددة لتطوير الأداء
محافظ بني سويف يطالب موظفيه بتقديم آليات محددة لتطوير الأداء
محافظ بني سويف يطالب موظفيه بتقديم آليات محددة لتطوير الأداء

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