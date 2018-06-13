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أخبار البلد

عضو مجلس إدارة الزراعيين : لا توجد تخفيضات في السلع الغذائية بمنافذ وزارة الزراعة

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 06:29 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد محمدي البدري، عضو مجلس إدارة نقابة الزراعيين، خلال تعليقه على إعلان وزارة الزراعة توفير السلع الغذائية والكحك والبسكوت بأسعار مخفضة تصل إلى 50 جنيها للكيلو، أنه لا توجد تخفيضات فى السلع الغذائية بمنافذ وزارة الزراعة، حيث تعتمد المنافذ اعتماد كامل على إيجار المنافذ أو بطرح بضاعة خاصة بالموردين فى تلك المنافذ بنظام النسبة لصالح منافذ الوزارة.

وأضاف البدري خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه حتى منفذ الخضروات المتواجد بمنطقة الدقى يعمل عن طريق موردين للخضر والفاكهة بنظام النسبة بدلًا من عرض منتجات انتاج قطاع الانتاج أو عرض منتجات المزارعين فى تلك المنافذ علاوة على ذلك تعتمد تلك المنافذ على المجمدات من الطيور المختلفة الخاصة بشركات خاصة يتم عرضها وبيعها من خلال منافذ الزراعة وايضا لا يتم عرض لحوم بلدية بتلك المنافذ.

وتابع عضو مجلس إدارة نقابة الزراعيين من أين تملك الوزارة تخفيض الأسعار وهى لا تملك البضاعة نفسها وحتى معهد تكنولوجيا الأغذية يقوم ببيع الكحك والبسكويت بأسعار قريبة جدا لأسعار السوق العادى بل هناك بعض الشركات أسعارها أقل من ذلك أما عن عرض منافذ الزراعة الكحك والبسكوت فيتم بالفعل عرض منتجات شركة "بسكو مصر" والشركة مستاجرة منفذ من منافذ الزراعة بالدقى والاسعار كباقى اسعار الشركة بالأسواق المختلفة وليس للوزارة سيطرة على الأسعار بها.

قال محمدي البدري أنه يجب على قطاع التسويق بالوزارة الاعتماد على منتجات الوزارة وطرحها للجمهور بأسعار مناسبة وتسيير منافذ البيع المتنقلة تجوب القرى والنجوع والبيع بأسعار مخفضة كما تفعل سيارات القوات المسلحة والتى نالت إعجاب السادة المواطنين.

يذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، قد أعلنت حالة الطوارئ القصوى، للتيسير على المواطنين استعداد لعيد الفطر المبارك، من خلال مضاعفة كميات السلع الغذائية بمنافذها من خلال طرح منتجاتها بأسعار مخفضة، وطرح كعك العيد والبسكويت، بسعر يصل إلى 50 جنيها للكيلو.

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