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اقتصاد

120.4 مليون جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة اليوم

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 06:12 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
سجلت مبيعات المستثمرين المصريين والعرب خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم الأربعاء، صافي بيع بقيمة 112.2 مليون جنيه، 8.1 مليون جنيه على الترتيب.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء بقيمة 120.4 مليون جنيه، وسط ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة الرئيسية والثانوية وصعود بورصة النيل.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال تعاملات اليوم ، نحو 811,9 مليون جنيه، من خلال كمية تداول بلغت 125 مليون سهم، بتنفيذ 17,797 صفقة.

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