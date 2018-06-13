شاهد.. كيف تفاعل المارة مع واقعة طرد شاب لوالده في الصدمة

ناقش برنامج «الصدمة»، اليوم الأربعاء، قضية إجتماعية جديدة في حلقة اليوم على «ام بي سي مصر»، تمثلت في قيام شاب بطرد والده من المنزل ليصبح مشردًا فى الشارع.



وعرض برنامج «الصدمة 3» في حلقته اليوم، اختبارًا جديدًا لكشف ردود أفعال المواطنين وتعاملهم مع الموقف حيال تصرف أحد الشباب بمعاملة قاسية مع والده تصل إلى الطرد فى الشارع دون رحمة، ما دفع الأب الى البكاء والشكوى وطلب المساعدة من المارة.



وجاءت ردود أفعال المواطنين المصريين، إيجابية حيال الموقف الإنساني وتجاوبوا مع الموقف محاولين مساعدة الرجل المُسن وحل المشكلة لإنقاذه من العيش بالشارع.