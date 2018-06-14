غرفة عمليات بديوان عام محافظة سوهاج خلال أيام العيد

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، جاهزية جميع أجهزة المحافظة المعنية لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بما يضمن استمتاع المواطنين بقضاء أوقاتهم في أجواء مناسبة خلال أيام العيد، وإعداد غرفة عمليات رئيسية تعمل على مدار الساعة بالديوان العامة وغرف عمليات بالوحدات المحلية والمديريات لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية.





وأوضح "عبدالمنعم"، أن جميع المديريات الخدمية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قد اتخذت جميع الإجراءات اللازمة والتدابير استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمديرية الصحة من خلال جاهزية المستشفيات وتوفير الأدوية اللازمة، وتوفير 100 سيارة إسعاف للمرور بشكل دوري علي الحدائق العامة والمتنزهات بنطاق المحافظة، كما تم توفير أمصال ولقاحات التسمم الغذائي، خاصة الناتجة عن تناول الأسماك المملحة والمدخنة، كما قامت مديرية التموين بتوفير المواد والسلع الغذائية اللازمة للمواطنين وتشكيل لجان تفتيش للمرور على الاسواق والمحلات والتاكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة حفاظا على صحة المواطنين.





وشدد "عبد المنعم"، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بالشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات والتواجد بالشارع خلال أيام العيد لإزالة أي معوقات والعمل على راحة المواطنين للاستمتاع بأوقاتهم.





وقال إن شرطة المسطحات قد قامت بالمرور على جميع المراكب والعبارات المتواجدة بنطاق المحافظة والتأكد من توفير كافة سبل الأمان بها والالتزام بمعايير الأمن والسلامة؛ حفاظًا على حياة المواطنين، مع استمرار أعمال المتابعة خلال أيام العيد.





وأضاف المحافظ، أنه تم التنسيق مع مديرية أمن سوهاج لتشديد الرقابة الأمنية والتوجد الأمني بجميع المنشآت الحيوية بالمحافظة والميادين العامة والمتنزهات وأماكن تردد المواطنين طوال أيام العيد لتوفير الأجواء الآمنة للمواطنين.