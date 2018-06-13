التحالف العربي يشن عملية النصر الذهبي لاستعادة الحديدة من قبضة المليشيات الحوثية.. ومراقبون: استعادة الميناء بمثابة ضرب العمود الفقري للجماعة الإرهابية

الرئيس اليمني: الأمور في الحديدة وصلت إلى "درجة الكارثة الإنسانية"

معركة الحديدة تعتبر الأصعب في حرب اليمن بعد اندلاعها منذ 3 سنوات

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يجنون 72 مليون دولار سنويًا من جمارك الميناء

بدأ التحالف العربي بقيادة السعودية مع قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الأربعاء، عملية "النصر الذهبي" لاستعادة ميناء الحديدة وعموم المحافظة من قبضة المليشيات الحوثية، فيما دعا الرئيس اليمني إلى الحسم العسكري لإعادة الحديدة، الذي يعد ميناؤها ثاني أكبر الموانئ على البحر الأحمر بعد ميناء جدة السعودي، إلى السلطة الشرعية المعترف بها دوليا، لتبدأ معركة تعتبر الأصعب في الحرب المستمرة في اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات.ويرى مراقبون إنه إذا خسر الحوثيون ميناء الحديدة، فسيكون ذلك بمثابة ضرب العمود الفقري لمصدر تمويلهم، ويعد إنجازًا كبيرًا للحكومة المدعومة من التحالف العربي، وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن الحوثيين يجنون من الجمارك والضرائب المفروضة على الواردات عبر ميناء الحديدة، ما يقارب 72 مليون دولار سنويًا.وقال الرئيس اليمني إن الأمور في الحديدة وصلت إلى: "درجة الكارثة الإنسانية التي لا يمكن السكوت عليها، جراء الممارسات الحوثية وتعنتها في التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة في اليمن"، وتابع: "قدمنا الكثير من التنازلات لتجنب الحل العسكري إلا أننا لا يمكننا أن نسمح باستغلال معاناة أبناء شعبنا وجعله رهينة لإطالة أمد هذه الحرب التي اشعلتها المليشيا الانقلابية" في إشارة إلى الحوثيين.وأكد هادي أن الحكومة اليمنية وحلفائها كانوا ولا يزالو يسعون إلى الحل السلمي المستند إلى المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2261.ويقع ميناء الحديدة في منتصف الساحل الغربي لليمن، على بعد 226 كلم غرب العاصمة صنعاء، وأنشئ عام 1961 بالتعاون مع الاتحاد السوفيتي سابقًا، وتبلغ مساحته البرية الداخلية والمحددة بسور داخلي حوالي 3 ملايين متر مربع، وفيه 8 أرصفة بطول إجمالي يبلغ 1461 مترًا.ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن مصادر عسكرية تأكيدها مقتل نجل محافظ الحديدة المعين من قبل الحوثيين حسن هيج في قصف لطيران التحالف على مواقع في نقطة قضبه بعدما أعلنت الحكومة اليمنية أن الجيش اليمني وبإسناد من التحالف العربي، بدأ هجوما على مدينة الحديدة.وقالت الحكومة اليمنية في بيان أصدره مكتبها الإعلامي إن "طائرات وسفن التحالف تنفذ ضربات تستهدف تحصينات الحوثيين دعما للعمليات البرية لقوات الجيش اليمني التي احتشدت جنوبي المدينة المطلة على البحر الأحمر".في غضون ذلك، حاولت المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، الاستعداد للمواجهة بكل ما لديهم من أسلحة ثقيلة وصواريخ، مع تنصيب عشرات الحواجز الأمنية وانتشار حالة الاستنفار للدفاع عن المدينة.