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محافظات

توفير شاشات عرض بمراكز الشباب لمشاهدة كأس العالم بسوهاج

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 06:04 م
متابعة مباريات المنتخب
متابعة مباريات المنتخب
إسلام رياض
أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، عن انتهاء مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة من استعدادات مراكز الشباب لعرض مباريات منتخب مصر فى كأس العالم بالمجان من خلال وضع شاشات عرض وتوجيه دعوة عامة للمواطنين لمشاهدة المباريات، موضحا أنه سيتم توفير شاشة عرض عملاقة أيضا بقصر ثقافة سوهاج لإذاعة المباريات .

من جانبه أوضح كمال أبو ضيف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ تم تجهيز عدد من مراكز الشباب بمختلف مدن وقرى المحافظة وتزويدها بالأجهزة اللازمة وشاشات عرض لإذاعة مباريات بطولة كأس العالم فى روسيا، واستقبال المواطنين مجانا ابتداء من يوم الجمعة القادم لمشاهدة أولى مباريات المنتخب المصري أمام منتخب أروجواى، وتشجيع المنتخب المصرى فى كأس العالم .

وأضاف أبوضيف، أنه تم التنبيه على جميع مراكز الشباب والأندية بتوفير الأجواء المناسبة واختيار الأماكن اللائقة لراحة المواطنين، مؤكدا حرص المحافظة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة على إتاحة المشاهدة المجانية لفعاليات كأس العالم للجماهير بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

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