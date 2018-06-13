رئيس جامعة المنصورة يتابع مراحل تنفيذ نظام ذكى لتتبع الأطفال

استقبل الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب سارة عبد اللطيف محمد الباحثة بكلية الحاسبات والمعلومات لعرض ما تم إنجازه في مشروع "نظام ذكى لمراقبة الأطفال " حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع.



وعرضت الباحثة خلال اللقاء الهدف الرئيسى للمشروع وهو عمل سوار للأطفال مثبت عليه نظام الكترونى أمنى لمراقبة الأطفال بارسال إشارات بمكان تواجد الطفل وتحديد موقعه بدقة وارسال إشارة استغاثة للوالدين في حالة خروج الطفل خارج النطاق المحدد له مع الوالدين.



وأوضحت الباحثة أنه يمكن استخدام العينة الأولى من المشروع في مراقبة وحماية السيارات من السرقة، وذلك من خلال عمل نظام على جهاز الموبايل وربطه عن طريق WiFi للقطعة الالكترونية وارسال الاحداثيات المسجلة عن طريق WiFi جهاز الحاسب المحمول والتطبيق على الهاتف المحمول.



واضافت الباحثه انه بذلك يمكن مراقبة الأطفال عن بعد وحمايتهم من السرقة عن طريق ارسال أماكن تواجدهم على تطبيقات خاصة بالهاتف المحمول للوالدين كما يمكن تطوير الشريحة لمراقبة الأطفال المرضى وارسال تقارير طبية لذويهم بشكل مستمر على هواتفهم المحمولة.



وأشارت إلى أنه يمكن مراقبة سائقى الشاحنات ممن يتعاطون المخدرات وارسال رسالة بكمية المخدرات للجهات المعنية في حال تعاطيه المخدرات.