بالصور.. لميس الحديدي ودرة سفراء الخير مبيخلصش

اختارت حملة "كمل كرمك" التي تطلقها شركة يونيليفر مشرق للأغذية والمشروبات المتمثلة في منتج "كنور فاين فودز" بالتعاون مع بنك الطعام المصري الإعلامية الكبيرة لميس الحديدي والفنانة المتألقة درة زروق سفراء لمبادرتها الجديدة هذا العام "الخير مبيخلصش".



واستمرارًا للأفكار المبتكرة والفعالة التي دائمًا ما تقدمها لنا الحملة على مدار السنوات الماضية، عملت "كنور" هذا العام على تطبيق مفهوم التنمية المستدامة وخلق القيمة المشتركة من خلال إطلاق المبادرة الجديدة، حيث جاءت فكرة تقديم يد العون للمستحقين في شكل مشروع لزراعة أسطح المنازل بتكاليف قليلة ومجهود بسيط لتوفير حاجاتهم اليومية من الطعام، بالإضافة إلى خلق مصدر دخل ثاني لهم.



عبرت الإعلامية لميس الحديدي عن سعادتها وفخرها باختيارها سفيرة لحملة "كمل كرمك" هذا العام، وذلك لما حققته الحملة من نجاح وانتشار كبير في السنوات الماضية، وقالت "لا أستطيع أن أصف لكم مدى سعادتي بالمشاركة في هذا العمل الكبير، خاصة وأنني قبل أن أكون سفيرة للحملة، أتذكر أننا تربينا جميعًا على عادات "كمل كرمك" وخاصة "رجع الطبق مليان" التي كانت تدخل البهجة والسرور على قلوب الأهل والجيران".



وأضافت "إن الحملة مختلفة وجديدة هذا العام، حيث حرصت "كنور" على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة في شكل مبادرتها الجديدة "الخير مبيخلصش". فإن الحملة هذا العام لن تساعد الفقراء ثم تتركهم لينتظروها في العام القادم وكل عام، ولكن فكرة هذا العام ستحقق لهم مبدأ الكفاية وتوفير الدخل الجديد نتيجة عن طريق مساعدتهم في زراعة أسطح المنازل ببعض الخضروات التي يسهل استزراعها على الأسطح بعدما قامت يونيلفر مشرق بعمل الدراسات العلمية والبيئية اللازمة بالتعاون مع بنك الطعام المصري.



ومن ناحيتها أعربت الفنانة درة زروق عن سعادتها بتنصيبها سفيرة لحملة الخير "مبيخلصش" هذا العام، وأشارت إلى ان الخير هو ما يدفع الانسان للبقاء ويزيد من قدرته على العطاء، وأن الفن يلعب دورًا محوريًا في إسعاد الآخرين، ليس فقط على الشاشة ولكن في الحياة العملية ومن خلال المشاركة في الحملات التنموية والمبادرات التي من شانها التأثير في حياة الآخرين وتقديم حلول فعالة لمساعدتهم بشكل مستدام. كما أضافت ان الحملة ستعمل على إيجاد حلول جذرية للمشكلة من خلال هذا المشروع الرائد، وتمنت أن تتحول جميع أسطح المنازل في مصر إلى حدائق صغيرة خضراء لتضفي جمالا ورونقا وحياة.



وكانت حملة "كمّل كرمك" بدأت أنشطتها في شهر رمضان عام 2014 للحث على ترشيد استهلاك الطعام وتوزيع الوجبات على مدار السنوات. وتهتم كنور بزيادة عدد الوجبات ومناطق التوزيع كل عام عن العام المسبق بالتعاون مع بنك الطعام المصري.